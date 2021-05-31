شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منظمة الصحة: "حان وقت" معاهدة لمنع الجوائح في إطار إصلاحات واسعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا مدير عام منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إلى إجراء مفاوضات هذا العام بشأن اتفاقية دولية لتعزيز الاستعدادات لمواجهة الجوائح في المستقبل في إطار إصلاحات شاملة تبنتها الدول الأعضاء في المنظمة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة في اجتماعها الوزاري السنوي إن المنظمة التابعة للأمم المتحدة واجهت "تحديا كبيرا" للحفاظ على أساليب مكافحتها لمرض كوفيد-19 عند المستوى الحالي وتطلب ذلك تمويلا مستداما ومرنا.

وفي وقت سابق اليوم، وهو آخر أيام اجتماعات المنظمة، ووافق وزراء صحة الدول أعضاء المنظمة على دراسة توصيات بتطبيق إصلاحات طموحة أعدها خبراء مستقلون لتعزيز قدرات كل من المنظمة والدول لاحتواء المسببات الجديدة للأمراض. وسيجتمع وزراء الصحة في الدول الأعضاء في المنظمة، وعددها 194، من 29 نوفمبر لاتخاذ قرار حول بدء مفاوضات بشأن معاهدة دولية الهدف منها تعزيز سبل التصدي للجوائح في المستقبل.