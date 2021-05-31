شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يعتمد لقاح «فايزر» لتطعيم الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صار في وسع الأطفال البالغ عمرهم 12 عاما فأكثر في دول الاتحاد الأوروبي تلقي لقاح فايز/بيونتيك المضاد لمرض كوفيد19- ، بعد أن منحت المفوضية الأوروبية موافقتها على ذلك اليوم الاثنين.

وقالت ستيلا كيرياكيديس مفوضة شؤون الصحة الأوروبية في معرض إعلانها القرار على موقع تويتر " بات في مقدور الدول الأعضاء الآن التوسع في إعطاء اللقاحات ليشمل الشباب . وتعد كل جرعة مهمة من أجل وضع حد للأزمة".

كانت وكالة الدواء الأوروبية صدقت على هذا الإجراء في الأسبوع الماضي ، حيث تم لأول مرة التوصية باستخدام لقاح مضاد لمرض كوفيد - 19 في تطعيم أولئك الذين يبلغون من العمر 16 عاما فأقل في دول الاتحاد الأوروبي.