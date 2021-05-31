بريطانيا ترصد بداية موجة تفش ثالثة وألمانيا تدعو لسرعة اتخاذ قرار بشأن «سبوتنيك فـي»

■ مصر ترفع قيود كورونا

■ أطباء ماليزيا قد يضطرون لاختيار من يتم إنقاذهم

لندن ـ عواصم ـ وكالات:

قال خبير بريطاني إنه يرصد بداية موجة تفش ثالثة لفيروس كورونا بسبب انتشار السلالة الهندية لفيروس كورونا.

وقال البروفيسور رافي جوبتا، العضو بالمجموعة المعنية بمواجهة تهديدات الفيروس التنفسي الجديدة والناشئة، التي تقدم المشورة للحكومة، إن بريطانيا تشهد “ بداية “ لموجة تفش ثالثة للفيروس بسبب السلالة الهندية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي ايه ميديا أن لدى سؤال جوبتا في برنامج راديو 4 توداي بهيئة الاذاعة البريطانية “ بي بي سي” حول ما إذا كانت بريطانيا تشهد بالفعل موجة إصابات جديدة أجاب قائلا:”نعم، هناك نمو متسارع في عدد حالات الاصابة الجديدة، وما لايقل عن ثلاثة أرباعها مصابة بالسلالة الهندية”.

وأضاف” بالطبع عدد الحالات منخفض نسبيا في هذا الوقت، جميع الموجات تبدأ بأعداد حالات قليلة وبعد ذلك تصبح متفجرة، لذلك الأمر المهم الآن أننا نرى دلالات على بداية موجة”. وفي ألمانيا دعا رئيس حكومة ولاية بافاريا ، ماركوس زودر، لاتخاذ قرار سريع بشأن التصريح باستخدام اللقاح الروسي “سبوتنيك في” ضد فيروس كورونا المستجد، داخل الاتحاد الأوروبي. وقال زودر، الذي يرأس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا وهو حزب شريك بالائتلاف الحاكم الألماني، لصحيفة “بيلد أم زونتاج” الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر الأحد: “محرك التطعيم يجب ألا يتعرض لأي اضطراب. لابد من الإسراع في اتخاذ إجراء بشأن لقاح (سبوتنيك في) بصفة خاصة”.

وتابع السياسي الألماني البارز: “يجب ألا يكون هناك تباطؤ لأسباب أيديولوجية بحتة”.

وذكرت الصحيفة الألمانية استنادا إلى دوائر حكومية، تتوقع هيئات معنية بإصدار الترخيص، اتخاذ قرار فيما يبدو في سبتمبر على أقرب تقدير، وذلك بسبب نقص البيانات. يشار إلى أن اللقاح مسجل بالفعل في السوق الروسية وفي نحو 70 دولة أخرى منذ تسعة أشهر. وتقوم وكالة الأدوية الأوروبية (إيما) حاليا بفحص إصدار ترخيص لاستخدام اللقاح بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وحتى دون هذا الترخيص تستخدم كل من المجر وسلوفاكيا اللقاح الروسي بالفعل.

وفي مصر قال مجلس الوزراء إن مصر سترفع القيود التي فرضتها هذا الشهر للحد من تفشي فيروس كورونا، ومنها إغلاق المحال التجارية والمطاعم مبكرا، وذلك اعتبارا من أول يونيو.

وكان لزاما على المحال التجارية ومراكز التسوق الكبرى والمطاعم أن تغلق أبوابها اعتبارا من التاسعة مساء منذ السادس من مايو بعد زيادة الإصابات بالفيروس. وقال مجلس الوزراء في بيان إن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا وافقت على “العودة للعمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم المحددة سلفا بقرارات وزيري التنمية المحلية والسياحة والآثار على أن يتم بدء تطبيق هذه المواعيد اعتبارا من أول يونيو 2021”.

وأضاف البيان “كما وافقت اللجنة على الاستمرار في حظر إقامة الموالد، والتشديد على منع إقامة سرادقات العزاء والأفراح، والالتزام بإقامة الأفراح في الأماكن المفتوحة فقط”. وفيما يتعلق بموقف تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين والأطقم الطبية، أشارت وزيرة الصحة هالة زايد في عرض خلال اجتماع اللجنة إلى أنه تم تجهيز 403 مراكز مخصصة لتلقي اللقاحات على مستوى الجمهورية. وفي الوقت نفسه، أكدت الوزيرة أن العمل جار على الانتهاء من تطعيم من قاموا بالتسجيل في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال التوسع في إقامة المزيد من المراكز التي تقدم الخدمة للمواطنين بمعدل 110 آلاف مواطن يوميا قابلة للزيادة خلال المرحلة المقبلة. كما نوهت الوزيرة إلى افتتاح 26 مركزا ذات طبيعة خاصة لتوفير اللقاح للعاملين في عدد من الجهات بقطاعات البترول والكهرباء والطيران وسكك حديد مصر والنقل العام وقناة السويس، إلى جانب التوجه بسيارات القوافل الطبية لإعطاء اللقاح للمواطنين بالقرى، وفتح التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم “15335”. وفي كوالالمبور قال مدير عام الصحة في ماليزيا، نور هشام عبد الله، إن تفاقم تفشي مرض كورونا قد يجبر الأطباء على تخصيص أسرة العناية المركزة للمرضى الذين لديهم فرص أكبر للشفاء وسط زيادة قياسية في الحالات الجديدة. ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن نور هشان قوله في بيان: “عدد أسرة العناية المركزة في مستشفيات (علاج مرضى) كورونا ومراكز الحجر الصحي والعلاج آخذ في الانخفاض وقد يكون غير كاف”.

وحذرت وزارة الصحة من المواقف المحتملة التي سوف يتعين فيها على الأطباء اتخاذ خيارات صعبة لإعطاء الأولوية في أسرة العناية المركزة للمرضى الذين لديهم إمكانات تعافي أعلى من أولئك الذين لديهم إمكانات تعافي أقل (ذوي التشخيص السيئ).