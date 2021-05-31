بافاريا تحقق في تحايل بفواتير اختبارات كورونا

ميونخ ـ د.ب.أ: أعلنت وزارة الصحة في ولاية بافاريا الألمانية عن التحقيق في اشتباه في حدوث وقائع احتيال في فواتير اختبارات كورونا.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال متحدث باسم الوزارة إن هناك ” واقعة محددة تحقق فيها السلطات” لكنه رفض الإفصاح عن المركز المعني بهذه الواقعة ” بسبب إجراءات التحقيق الحالية وسريان مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته”.

بذلك تكون ولاية بافاريا هي ثاني ولاية ألمانية تعلن عن هذه التحقيقات وذلك بعد أن تم الإعلان السبت عن تحقيقات مشابهة في ولاية شمال الراين ويستفاليا، وفي أعقاب ذلك أعلن وزير الصحة الاتحادي ينس شبان عن إجراء ” المزيد من عمليات التحقيق العشوائية”.

وكتب الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، على تويتر أن ” استخدام أي شخص للجائحة من أجل إثراء نفسه سواء كان ذلك في وقائع تتعلق بالكمامات أو الاختبارات، هو أمر يدعو إلى الخجل”.

كان مكتب المدعي العام للجرائم الاقتصادية في مدينة بوخوم الألمانية قد بدأ السبت تحقيقات بشأن الاشتباه في التحايل في فواتير اختبارات فيروس كورونا للمواطنين، وجاءت التحقيقات على خلفية تقرير استقصائي أجرته إذاعتا شمال وغرب ألمانيا وصحيفة “زود دويتشه تسايتونج”.

ووفقا للبحث الاستقصائي الإعلامي، يوجد بالنظام فجوة تسمح بالاحتيال في الفواتير تتمثل في عدم وجود رقابة عليها. وأظهرت عينات عشوائية في موقع اختبار واحد في كولونيا أنه بدلا من تحرير فواتير لـ70 اختبارا تم إجراؤها بالفعل، تم احتسابها على أنها ألف اختبار. وأظهرت عينات أخرى عمليات احتيال مماثلة في إيسن ومونستر.

وتتلقى مراكز الاختبار 18 يورو عن كل اختبار. وحول مكتب الضمان الاجتماعي ما مجموعه 660 مليون يورو خلال هذا الشهر والشهر الماضي لمراكز الاختبار.