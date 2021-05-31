بيونج يانج تنتقد إنهاء اتفاقية تحد من تطوير صواريخ سيئول

سيئول ـ رويترز: انتقدت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية إنهاء اتفاقية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية كانت تحد من تطوير كوريا الجنوبية للصواريخ الباليستية ووصفته بأنه علامة على انتهاج واشنطن لسياسة “الكيل بمكيالين بشكل مخز “.

وأعلن رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن إلغاء الإرشادات المشتركة الخاصة بالصواريخ والتي حدت من تطوير البلاد للصواريخ الباليستية إلى مدى 800 كيلومتر بعد أول قمة له مع الرئيس الأميركي جو بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية مقالا كتبه كيم ميونج تشول ، الذي وصفته بأنه “ناقد للشؤون الدولية” ، يتهم فيه الولايات المتحدة بالكيل بمكيالين في سعيها إلى منع بيونج يانج من تطوير صواريخ باليستية.

وقال كيم إن الولايات المتحدة “منهمكة في المواجهة رغم تشدقها بالحوار.

“خطوة الإنهاء تذكير صارخ بسياسة الولايات المتحدة العدائية تجاه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والكيل بمكيالين بشكل مخز”.

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