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الهجرة والمهجرين تعلن إغلاق 50 مخيماً في العراق

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري، الاثنين، عن اغلاق 50 مخيماً في العراق، فيما أكد أن التدقيق الامني للعوائل الموجودة في مخيم الهول السوري ليس من عمل الوزارة.
وقال النوري في حديث لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، "نحن نفذ ما تريده الحكومة والتدقيق الامني للعوائل الموجودة في مخيم الهول ليس من عمل الوزارة".

وأضاف أن "قرار عودتهم ليس بيد الوزيرة لكنها مضطرة ان تلبي لقرار حكومي"، مشيراً الى أن "مخيم الهول امني بامتياز ولا علاقة للهجرة به".


ولفت النوري الى أنه "لدينا ثقة في اللجان بهذا الشأن"، مؤكداً "اغلاق 50 مخيماً في العراق خخلال الحكومة الحالية"

وأعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق اليوم الأربعاء، عن عودة 94 عائلة من مخيم الهول بعد اكمال التدقيق الأمني.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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