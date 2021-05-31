دولة مجاورة تعلن عن تخفيف إجراءات احتواء كورونا

واعتبارا من يوم غد الثلاثاء، سيبدأ حظر تجوال نهاية الأسبوع من العاشرة مساء وحتى الخامسة فجرا.

وأشار أردوغان إلى أن "المطاعم ستقدم خدماتها على الطاولات بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق ضوابط محددة، وستواصل خدمة التوصيل للمنازل حتى منتصف الليل".



وأضاف أنه "اعتبارا من الثلاثاء، ستعمل المنشآت كالمقاهي والملاعب الشعبية والصالات الرياضية وحدائق الملاهي بين السابعة صباحا والتاسعة مساء وفق القواعد المحددة باستثناء يوم الأحد".

ولفت إلى أن "العام الدراسي 2021-2022 للجامعات (التعليم المباشر)، سيبدأ اعتبارا من 13 ايلول".

وفي حديثه عن لقاح كورونا الذي تطوره تركيا محليا، أوضح أردوغان أنه سيكون جاهزا قبل نهاية العام الجاري.