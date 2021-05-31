انت الان تتابع خبر تعرف على افضل لاعب ومهاجم في 'الكالتشيو' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-05-31 | 18:58
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أعلن الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" ،اليوم الاثنين، عن أفضل مهاجم وأفضل لاعب خلال الموسم الكروي المنصرم.
وحصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس جائزة أفضل مهاجم بعد تصدره لترتيب هدافي الدوري برصيد 29 هدفا.
فيما أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو" الموسم المنصرم بعد تسجيله 24 هدفا وقيامه بـ11 تمريرة حاسمة.
ومن المقرر أن يتسلم اللاعبان جائزتيهما، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.
فيما أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو" الموسم المنصرم بعد تسجيله 24 هدفا وقيامه بـ11 تمريرة حاسمة.
ومن المقرر أن يتسلم اللاعبان جائزتيهما، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.
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