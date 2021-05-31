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تعرف على افضل لاعب ومهاجم في 'الكالتشيو'

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-31 | 18:58

تعرف على افضل لاعب ومهاجم في

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أعلن لكرة القدم "الكالتشيو" ،اليوم الاثنين، عن أفضل مهاجم وأفضل لاعب خلال الموسم الكروي المنصرم.
وحصل البرتغالي نجم يوفنتوس جائزة أفضل مهاجم بعد تصدره لترتيب هدافي الدوري برصيد 29 هدفا.

فيما أحرز البلجيكي روميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان جائزة أفضل لاعب في "الكالتشيو" الموسم المنصرم بعد تسجيله 24 هدفا وقيامه بـ11 تمريرة حاسمة.


ومن المقرر أن يتسلم اللاعبان جائزتيهما، على أرض الملعب، في أول مباراة بالموسم المقبل.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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