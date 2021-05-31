دعم ألماني لإجراء انتخابات ليبيا.. ومخاوف من "التزوير "

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجري المسؤولين الألمان، مباحثات متعددة في ليبيا لدعم وصول البلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة نهاية العام الجاري.

والتقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، الإثنين، سفير دولة ألمانيا لدى ليبيا أوليفر أوفتشا، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

عقبات الانتخابات

واستعرض اللقاء آخر مستجدات المشهد السياسي، وتحضيرات المفوضية للعملية الانتخابية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، والدعم الفني والاستشاري الذي يمكن أن تقدمه الحكومة الألمانية في إطار اهتمام المجتمع الدولي بملف الأمن والاستقرار في المنطقة.





كما بحث الطرفان سبل التعاون لتذليل العقبات التي يمكن أن تواجه العملية الانتخابية، واستثمار الإمكانيات المتاحة لدى جميع الأطراف لتحقيق نجاح يواكب المعايير الدولية للانتخابات ويحقق أعلى مستويات المهنية.

خطر التزوير

يأتي ذلك فيما عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري وعضو اللجنة الصالحين عبدالنبي اجتماعاً مع السفير الألماني لبحث آخر مستجدات العملية السياسية وسبل دعمها لتعزيز الاستقرار في ليبيا.

وأبدى عضوي لجنة الخارجية ملاحظاتهم حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والشروط الواجب توافرها من أجل نجاحها والتي من أبرزها الاتفاق على قاعدة دستورية توافقية والتحقق من مزاعم وجود تزوير بالأرقام الوطنية، بالإضافة استقرار الأوضاع الأمنية وتأمين الانتخابات بواسطة قوات نظامية، والحرص على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وشددا على ضرورة تهيئة المناخ للمصالحة الوطنية تمهيدا لإجراء الانتخابات.





وأكد عضو لجنة الخارجية خلال الاجتماع، أن الأزمة في ليبيا أمنية وليست سياسية، كما تم التطرق إلى الملف الأمني، مؤكدين ضرورة دعم لجنة 5+5، وحل كافة المليشيات والتشكيلات غير النظامية وإخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا.

والشهر الماضي، أعلنت ألمانيا تقديم مساهمة مالية جديدة بقيمة 3 ملايين دولار لصالح مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا.



وقال السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفيتشا، في تغريدة عبر "تويتر"، "تشرفنا بالتوقيع على 3 ملايين دولار لمشروع الانتخابات البلدية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا”.

وأعرب أوفيتشا "عن إعجابه بتجربة اللجنة المركزية للانتخابات البلدية في تنظيم الانتخابات المحلية وحشد مشاركة الناخبين في البيئات الصعبة".

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أعلن السبت، تمسكه بموعد الانتخابات المقبلة، ودعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاقات المقبلة.



وشدد رئيس مجلس النواب، على دعم المجلس لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد سلفا، في 24 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، مؤكدا ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب.