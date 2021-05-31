شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل 1820 إصابة جديدة بـ"كورونا".. و3383 حالة في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - لندن - رويترز

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 82 حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا الاثنين مقابل 44 حالة في اليوم السابق، بينما تراجعت الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة إلى 1820 من 2949.

وسجلت إيطاليا 126128 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ انتشار المرض في فبراير/شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، والسابعة عالمياً.

وسجلت البلاد 4.22 مليون إصابة بالفيروس حتى الآن.

وفي بريطانيا، أظهرت بيانات حكومية الاثنين أن البلاد سجلت 3383 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 وحالة وفاة واحدة خلال 28 يوماً من ثبوت الإصابة بالمرض.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ارتفع إلى 39 مليوناً و379411.