الارشيف / اخبار العالم

مجموعة السبع تدعم حداً أدنى عالمياً لضريبة الشركات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السبع تدعم حداً أدنى عالمياً لضريبة الشركات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت مسودة بيان أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الغنية سيتعهدون هذا الأسبوع بالإبقاء على دعم اقتصاداتهم في طور الخروج من الجائحة، والوصول إلى اتفاق «طموح» بشأن حد أدنى عالمي لضريبة الشركات في يوليو/ تموز.

وسيقول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع الذين من المقرر أن يجتمعوا في لندن في 4 و5 يونيو /حزيران، إنه حالما يترسخ التعافي فإنهم سيحتاجون إلى «ضمان استدامة طويلة الأجل للمالية العامة»، في إشارة إلى سحب تدريجي للدعم العام.

وتضم مجموعة السبع الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وقالت مسودة البيان أيضاً، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع سيطلبون من صندوق النقد الدولي استكشاف نافذة مؤقتة لتقديم تمويل للقاحات «كوفيد-19».

وأضافت أنهم سيعملون على مبادئ مشتركة لعملات رقمية للبنوك المركزية، وسينشرون ما يتوصلون إليه من نتائج في النصف الثاني من 2021.

(رويترز)

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا