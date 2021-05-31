شكرا لقرائتكم خبر عن 436 مليار دولار صافي الاحتياطيات الأجنبية السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي، الاثنين، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية للمملكة هبط إلى 1636.2 مليار ريال (436.30 مليار دولار) في إبريل/نيسان، بانخفاض حوالي 1.9% من 1667.4 مليار ريال في مارس/آذار.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الاحتياطيات الأجنبية منخفض أيضاً عن المستوى المسجل في إبريل/نيسان 2020 والبالغ 1665.6 مليار ريال.

وعن أسباب التغير في الأصول الأجنبية، قال خبير اقتصادي إن ذلك قد يكون مرتبطاً بدعم المملكة للمسعى الاستثماري لصندوقها للثروة السيادية؛ صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري: «هذا الهبوط من غير المرجح أن يكون مرتبطاً بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة».

وتموّل المملكة ميزانيتها من خلال إصدارات للدين وسحوبات من الاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي الذي ضخ العام الماضي أيضاً 40 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية في صندوق الاستثمارات العامة للمساعدة في تمويل استثمارات. (رويترز)