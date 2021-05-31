شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عمران خان، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون الثنائي، وفرص دعمه وتنمية آفاقه على جميع المستويات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما الصديقين.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات القضايا والملفات التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية والعمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ مقومات الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وتطرق الاتصال إلى الجهود الحثيثة المتواصلة للبلدين في مواجهة "جائحة كوفيد - 19 "، وأهمية التعاون والتنسيق بين دول العالم للحد من تداعيات الجائحة، وآثارها الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية . (وام)