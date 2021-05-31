شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مثيرة لـ «القرش المتشمس» في الولايات المتحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصابت الصدمة طلاب أمريكيين بعد مشاهدتهم سمكة قرش عملاقة تعرف ب«المتشمس»، تسبح بجوار سفينتهم خلال رحلة بحثية لها قبالة سواحل نيو إنجلاند في الولايات المتحدة، في لقطات مثيرة لقيت تداولاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر الفيديو المثير على موقع «تيك توك» الثلاثاء الماضي، حاصداً عشرات الملايين من الإعجابات، وتظهر فيه مجموعة طلاب على متن سفينة خلال رحلة بحثية في لحظة صدمة وذهول، بعد مشاهدتهم سمكة القرش العملاقة تمر بجوار سفينتهم.

وتظهر في الفيديو سمكة القرش وهي تسبح في دوائر بطيئة، بينما يندفع الناس إلى جانب القارب، لإلقاء نظرة فاحصة، فيما يصرخ أحدهم قائلاً «يا إلهي».

وصور اللقطات المثيرة طالب التنوع البيولوجي البحري أليكس ألبريشت، من أعلى الصاري في السفينة خلال رحلتها التي استغرقت ستة أسابيع، وأخذت الطلاب من ولاية فلوريدا إلى مدينة ماساتشوستس.

وصرح ألبريشت: «أنا ممتن جدًا لأنني قادر على مشاركة مثل هذا المخلوق الرائع مع الكثير من الناس، وآمل أن يجعل الناس يرغبون في حماية وحفظ التنوع البيولوجي في محيطاتنا»، وفق ما نشرته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ويُعرف القرش المتشمس أيضاً باسم «القرش العظمي» أو «قرش الفيل»، وهو ثاني أكبر سمكة قرش في العالم بعد الحوت. ويمكن أن يمتد فكه حتى عرض متر.