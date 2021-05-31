شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة استعرضها الجهاز المركزى للتعمير عن مشروعاته أمام إسكان البرلمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، تكلفة المشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير حاليا، وذلك خلال اجتماعه بلجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد أن تكلفة المشروعات تصل إلى 30.7 مليار جنيه، ونستعرضها بالأرقام فيما يلى:
- بلغت تكلفة الخطة الاستثمارية حوالى 21.9 مليار جنيه.
- مشروعات بتمويل عدد من الوزارات والمحافظات تصل قيمتها إلى 8.8 مليار جنيه.
- نجح الجهاز المركزى للتعمير في الإنتهاء من 294 مشروعا خلال العام الحالي.
- بلغت إجمالي تكلفة المشروعات التي تم الانتهاء منها في العام الحالى بتكلفة 6.16 مليار جنيه .
- تنفيذ الأعمال الإنشائية والطرق فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية (حياة كريمة) لـ24 مركزا فى 10 محافظات كمرحلة أولى.
- إجمالى تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها هذا العام فى الصعيد 5.3 مليار جنيه .