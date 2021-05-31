شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أرقام هامة استعرضها الجهاز المركزى للتعمير عن مشروعاته أمام إسكان البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، تكلفة المشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير حاليا، وذلك خلال اجتماعه بلجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أكد أن تكلفة المشروعات تصل إلى 30.7 مليار جنيه، ونستعرضها بالأرقام فيما يلى: