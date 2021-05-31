شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تهنئ عمارة وعزمى لاختيارهما باللجنة العامة لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عمارة والنائب محمد عزمى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لاختيارهم لعضوية اللجنة العامة للمجلس استكمالًا لأعضاء اللجنة طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث أن اللجنة العامة للمجلس تضم رئيس المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية بالإضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

وأكدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذى تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.

يذكر أن النائب محمد عمارة يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهورى والنائب محمد عزمى ممثلها عن حزب الحركة الوطنية.