شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو درويش نائب التنسيقية: مصر ومؤسساتها تضع فلسطين في القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدور المصري المشرف تجاه القضية الفلسطينية يؤكد أن مصر ومؤسساتها تضع فلسطين في القلب، وأن الدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينة يسمو فوق الصغائر ومواقف الصغار.

وتابع عمرو درويش :" تحية إعزاز وتقدير من أرض الكنانة والسلام إلى الأرض الطيبة، مسرى سيدنا رسول الله، وأولى القبلتين، وثالث المساجد التي يُشد إليها الرحال."

يذكر أنه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، التقى وفد أمني مصري رفيع المستوى برئاسة اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، اليوم الاثنين، مع قيادة حركة حماس فى قطاع غزة برئاسة يحيى السنوار، والفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، وذلك للتشاور حول تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، إعادة اعمار المناطق المتضررة فى قطاع غزة.

تأتى زيارة الوزير عباس كامل إلى قطاع غزة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنسيق والتشاور مع كافة الأطراف الفلسطينية لتثبيت وقف إطلاق النار والبناء عليه، وحضر اللقاء من الجانب الفلسطينى رئيس حركة حماس فى غزة يحيى السنوار، وعدد من نخب وقادة الفصائل الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة.

وأطلع رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل قادة القوى والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة على الجهود المبذولة من القيادة المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة اعمار المناطق المتضررة في القطاع، وبحث ترتيب البيت الفلسطيني وإنجاز المصالحة الوطنية.