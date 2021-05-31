شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تواصل "كلمتين سياسة" عن اللجنة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنفيذ حملتها التى تحمل عنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت حلقة اليوم عن "اللجنة الاقتصادية"، موضحة أن اللجان النوعية تختص بدراسة مشروعات القوانين وأن اللجنة الاقتصادية من أهم اللجان النوعية.

وأشارت تنسيقية شباب الأحزاب إلى أن اللجنة الاقتصادية تختص فى دراسة السياسة الاقتصادية وتوجيهها ومتابعة مسائل النقد والائتمان والادخار ومراقبة سياسة الأجور والأسعار ومتابعة قطاع التأمين وعمليات الإقراض والاهتمام بشئون التجارة الداخلية ومراقبة قطاع التموين والتوزيع والاستهلاك.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أطلقت حملة بعنوان: "كلمتين سياسة"، للتعريف بأهم المصطلحات السياسية بطريقة سهلة ومبسطة، وجاءت أولى حلقات الحملة عن الاستجواب البرلمانى أخطر أدوات الرقابة البرلمانية، مشيرة إلى أن لائحة البرلمان تمنح كل نائب حق تقديم استجواب ويوجه لرئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة، ويقدم طلب الاستجواب لرئيس المجلس ويتضمن كل ما يتعلق بأسباب الاستجواب ولا يجوز أن يتضمن أمور مخالفة للدستور.

وجاء من بين المصطلحات السياسية التى ركزت عليها الحملة وقدمت تعريفا لها بطريقة سهلة ومبسطة، طلب الإحاطة، الذى عرفته بأنه وسيلة لتوصيل صوت المواطنين، وأنه أداة مهمة لمراقبة أداء الحكومة.