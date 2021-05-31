شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ من الخيانة.. تقرير مخابراتى يوصى بريطانيا بعلاقات متعاطفة مع حسن البنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمرور الوقت تتكشف وثائق عن عمالة جماعة الإخوان وتورطها فى التعامل مع الاحتلال فى سنوات ما قبل ثورة يوليو ١٩٥٢، حيث أشارت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أنه في يوليو 1943، اقترح تقرير من عميل لجهاز الاستخبارات البريطانية يعمل في القاهرة أنه في حين أن البريطانيين يجب أن يستمروا في دعم حزب الوفد، يجب عليهم أيضًا "تأسيس علاقات متعاطفة غير رسمية مع حسن البنا"، وكان هدف المبادرة جمع معلومات لفهم التنظيم بطريقة أفضل، ثم ذهب البعض داخل الحكومة، إلى الترويج لفكرة أن تلك القنوات مع التنظيم يمكن أن تساعد فى تحويل الإخوان نحو الليبرالية السياسية والاجتماعية، وتشجعهم على أن يصبحوا أكثر حداثة.