شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام النواب" توافق على موازنات دار الكتب والوثائق والمصرية للكتاب والبيت الفني للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022، وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس) - صندوق التنمية الثقافية – دار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومى لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة.

ووافقت اللجنة على موازنة صندوق التنمية الثقافية، بحضور الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، الذى استعرض ملاحظات الصندوق، مؤكدا على استجابة كل من وزارتى المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات الصندوق فى أبواب الموازنة.

وأوصت اللجنة بقيام صندوق التنمية الثقافية بالتوسع فى الأنشطة لتمتد إلى غالبية الشباب بالمحافظات، مع زيادة منافذ العرض بالمحافظات.

وفيما يتعلق بموازنة المركز القومى للسينما، وافقت اللجنة عليها، بحضور محمد الباسوسى رئيس المركز القومى للسينما، والذى استعرض ملاحظات المركز مؤكدا على استجابة وزارتى المالية والتخطيط لمتطلبات واحتياجات المركز فى أبواب الموازنة، وأوصت اللجنة بقيام وزارة الثقافة والمركز القومى للسينما بموافاة اللجنة بخطتها للحفاظ على عدد 6000 فيلم وثائقى وصيانتها وترميمها حفاظاً على المال العام، وكيفية استغلالها.

ووافقت لجنة الإعلام والثقافة، على موازنة دار الكتب والوثائق القومية، بحضور الدكتورة نيفين محمد رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، والتى طالبت بتعزيز مالى بعد اعتماد لائحة العاملين الجديدة، بالإضافة إلى تعزيز بند خامات الترميم بالباب الثانى، عقب مندوب وزارة المالية بأنه جارى الانتهاء من اللائحة الخاصة بالعاملين بدار الكتب، وأن المبلغ المقترح بموازنة العام المالى 2021/2022 يتضمن تكلفة اللائحة الجديدة للعاملين بمبلغ 219.595.000 جنيه.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة المالية بالاستجابة لمطلب دار الكتب والوثائق القومية فيما يخص توفير الاعتمادات المالية المدرجة بجداول لائحة الموارد البشرية للعاملين فور اعتمادها، وقيام وزارة المالية بتعزيز بند خامات الترميم بالباب الثانى.

كما وافقت اللجنة على موازنة الهيئة المصرية العامة للكتاب، مع التوصية بقيام الهيئة المصرية العامة للكتب بالتوسع فى إنشاء منافذ بيع للهيئة بالمحافظات.

وشهد الاجتماع موافقة اللجنة على موزانة البيت الفنى للمسرح، مع التوصية بقيام وزارة الثقافة بوضع تصور بشأن خطتها لإثراء الحركة المسرحية بالمحافظات والأقاليم وتشجيع ودعم الفرق المسرحية الموهوبة، وموافاة اللجنة بتلك الخطة خلال أسبوعين، وقيام وزارة الثقافة بوضع آليات عاجلة للشراكة مع القطاع الخاص فى العروض المسرحية.

كما أوصت اللجنة، بالتزام البيت الفنى للمسرح بموافاة وزارة التخطيط بالمشروعات الفرعية المزمع تنفيذها فى بداية إعداد الخطة الاستثمارية للباب السادس حتى تتمكن وزارة التخطيط من إدراجها وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها، وقيام وزارة الثقافة من خلال أجهزتها المختلفة بمراجعة مسميات العروض الفنية الخاصة لتلافى أو تصحيح أى مسمى قد يسىء للهوية المصرية، وقيام البيت الفنى للمسرح بموافاة اللجنة بما حققه من أهداف وإنجازات لمناقشته فى اجتماعات اللجنة القادمة.