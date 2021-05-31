شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان النواب" توافق على مشروع موازنة الجهاز المركزى للتعمير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عماد حمودة: شرف للبرلمان أن يطلق اسم الفريق كمال عامر على أول محور مرورى حر يربط شمال وجنوب الجيزة

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد حمودة، على مشروع موازنة الجهاز المركزى للتعمير للعام المالى 2021/2022، والتى بلغت 8,322,936,000 مليار جنيه.

واستعرض اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزى للتعمير، تكلفة المشروعات التى يقوم بتنفيذها الجهاز المركزى للتعمير حاليا، والتى تصل إلى 30.7 مليار جنيه (خطة استثمارية 21.9 مليار جنيه – مشروعات بتمويل عدد من الوزارات والمحافظات وبعض أجهزة 8.8 مليار جنيه)، وتم الانتهاء من 294 مشروعا، خلال العام الحالى بتكلفة 6.16 مليار جنيه وتم تكليف الجهاز بتنفيذ الأعمال الإنشائية والطرق فى المشروع القومى لتطوير القرى المصرية (حياة كريمة) لـ24 مركزا فى 10 محافظات كمرحلة أولى.

وأضاف نصار، أنه يتم تنفيذ عدة مشروعات بواسطة الجهاز منها: محور الفريق كمال عامر، ترعة الزمر سابقًا " بطول 12 كم بمحافظة الجيزة وتصل نسبة تنفيذه الإجمالية 65%.

ومن جانبة، علق النائب عماد حمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تسمية محور الزمر، بمحور الفريق كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب السابق بأنه شرف لمجلس النواب، أن يتم إطلاق إسم الراحل كمال عامر، على محور مرورى حيوى وهام، حيث أنه أول محور مرورى حر يربط شمال وجنوب الجيزة.

ووجه رئيس لجنة الإسكان، الشكر للقيادة السياسية والجهات المعنية على تقديرها لاسم الفريق كمال عامر، وإطلاقه على محور هام، متابعا: "إننا لا ننسى الدور الوطنى الكبير للفريق كمال عامر، وخدمته لوطنه لآخر يوم فى حياته، فهو مثال للوطنية والالتزام، وشرفنا بأنه كان زميل لنا تحت قبة البرلمان".

ومن جانبه تابع نصار عرضه، مؤكدا أنه تم التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من مشروع محور الفردوس وجارى تنفيذ (المرحلة الثانية من رافد أبو الروس مطوبس /فوة بطول 16 كم، إنشاء طريق الرياض سيدى سالم بطول 36 كم، وتطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7 كم، ازدواج طريق مطروح /سيوة بطول 50 كم، أعمال الطبقة السطحية لطريق الجارة /سيوة بطول 96 كم، طرق تنموية بمطروح بأطوال 350 كم.

وقال نصار، إن إجمالى تكلفة المشروعات الجارى تنفيذها هذا العام فى الصعيد 5.3 مليار جنيه خطة استثمارية 1.6 مليار جنيه، ومن أهمها مشروعات طرق مثل طريق تنيده / منفلوط بطول 298 كم والطريق الإقليمى الشرقى حول مدينة أسوان بطول 23 كم / ازدواج ورفع كفاءة الطريق الصحراوى الغربى "قنا –المحروسة –الطارف " بطول 50 كم، طرق داخلية بمحافظة سوهاج بأطوال 65 كم، إنشاء كوبرى علوى للسيارات أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية بمدينة ملوى، ومجمع نيابات بمحافظة بنى سويف – وتطوير 14 مجزرا على مستوى محافظات الصعيد.