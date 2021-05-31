شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش موازنات محافظات الجيزة والقاهرة والإسكندرية والقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2022/2021، فيما يخص موازنة محافظة الجيزة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

محافظة الجيزة

ووفقا لعرض ممثل محافظة الجيزة، أن موازنة المحافظة للعام المالي 2022/2021، تبلغ مليار و850 مليون جنيه، بعد أن كانت مليار جنيه في العام المالي السابق، وزادت 850 مليون جنيه بسبب المشروعات القومية في منطقة المتحف الكبير.

وأشار إلي أن المحافظة كانت قد طلبت موازنة بمبلغ 3 مليار جنيه مقرونة بمشروعات محددة، ومنها التزامات علي المحافظة، ولكن ترتضى بما حددته وزارة المالية من مخصصات، لافتا إلي أن نسبة التنفيذ للموازنة 100%.

كما ناقشت لجنة الإدارة المحلية مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية.

ووفقا لمشروع موازنة محافظة القاهرة، فإن إجمالي المخصص للاستخدامات للعام المالي 2021/2022، هو 4 مليار و336 مليون جنيه، والمقدر فى إجمالى الموارد 2 مليار و69 مليون جنيه.

كما ناقشت اللجنة موازنة محافظة الإسكندرية، وأوضح ممثل المحافظة أن الإيرادات الذاتية فى المحافظة، مليار و259 مليون جنيه، وأن المحافظة تأخذ من الخزانة العامة 850 مليون جنيه.