شكرا لقرائتكم خبر عن محمد السباعى عضوا بلجنة القيم بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخالص التهنئة للنائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان الأورومتوسطى، لاختياره لعضوية لجنة القيم للمجلس طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

يذكر أن النائب محمد السباعى يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب مصر الحديثة.

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عمارة والنائب محمد عزمى أعضاء مجلس الشيوخ عن التنسيقية لاختيارهم لعضوية اللجنة العامة للمجلس استكمالًا لأعضاء اللجنة طبقًا للائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث أن اللجنة العامة للمجلس تضم رئيس المجلس ورؤساء اللجان النوعية ورؤساء الهيئات البرلمانية بالإضافة إلى خمسة أعضاء يتم اختيارهم من قِبل هيئة مكتب المجلس.

وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنها كانت ومازالت تعمل على ترسيخ المفهوم الذى تبنته وهو سياسة بمفهوم جديد.

جدير بالذكر أن النائب محمد عمارة يمثل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الشعب الجمهورى والنائب محمد عزمى ممثلها عن حزب الحركة الوطنية.