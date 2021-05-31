شكرا لقرائتكم خبر عن السلع التموينية: تحويل المخابز البلدى للغاز يخفض تكلفة الرغيف ويحسن جودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، أن خطة الدولة لتحويل المخابز البلدى للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار سيساهم فى خفض تكلفة إنتاج رغيف الخبز، ما ينعكس بدوره على الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن هذا التحول سيحسن من جودة الرغيف، بحسب نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية.

وأوضح يوسف، أن الهيئة العامة للسلع التموينية تقوم بسداد تكلفة تحويل المخابز البلدى التى تعمل بالسولار إلى الغاز الطبيعى نقدا للجهات المنفذة، على أن يقوم أصحاب المخابز بسداد تلك التكلفة بالتقسيط على 5 سنوات.

ووفقا ليوسف فقد بلغ عدد المستفيدين من دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن، ويستفيد من دعم السلع الغذائية بالتموين نحو 64 مليون مواطن، لافتا إلى أن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أكد أن المستفيدين من دعم الخبز ودعم التموين يضمون نحو 90% من أطفال مصر، ما يعنى أن 90% من أطفال مصر تحت مظلة الدعم التموينى.

ولفت يوسف إلى أن دعم السلع التموينية خلال العام المالى الجديد 2021/2022 بلغ نحو 87 مليارا و222 مليون جنيه مقابل، 84 مليارا و487 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2021/2020، منها 50 مليار و622 مليون جنيه لدعم الخبز، مقابل نحو 48 مليار جنيه بالعام الجارى، و36.6 مليار جنيه لسلع التموين مقابل 36.5 مليار جنيه بموازنة العام الجارى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمد السيد سليمان، وكيل اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2021/2022.