شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى مؤتمر السفارة الصينية بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الاثنين، فى المؤتمر الذى عقدته السفارة الصينية عبر تقنية الزووم بحضور رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعى الصينى بجمهورية الصين الشعبية والسفير الصينى بالقاهرة.

وشارك محمد موسى عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب محافظ المنوفية، فى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وشاركت الدكتور هدى رؤوف عضو لجنة العلاقات الدبلوماسية في التنسيقية في الكلمة الختامية.

ناقش المؤتمر العلاقات المصرية الصينية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين و مدى تعزيزها وتطورها بعد أن أطلقها الرئيسين عبدالفتاح السيسي والصيني شي جين بينج عام 2014 لتعزيز البناء المشترك للمستقبل بين البلدين وتطوير الإدارة والحوكمة.