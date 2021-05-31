شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتصادية النواب" توافق على تعديل منحة أمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر
وأبدى أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب تخوفهم من عدم الاستفادة من أموال المنحة، وطلبت اللجنة من وزارة التعاون الدولى بيان كتابى بشأن البرنامج الزمنى لتنفيذ الاتفاقية والجهات المستفيدة منها والأنشطة التى يتم تنفيذها، وأوضح ممثلو وزارة التعاون الدولى أنه تم التعاقد على 20 مليون دولار وتم سحب 4 ملايين دولار، مؤكدين أن هناك برنامج زمنى وخطة زمنية للاستفادة من المنحة، وذلك فى إطار عدد من الأنشطة منها تمكين المرأة وتدريب العاملين بالمحاكم الاقتصادية.
وسجل النائب أحمد فرغلى، وكيل اللجنة، تحفظه على غياب التنسيق بين وزارة التعاون الدولى والمجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالاتفاقية، خاصة وأن المجلس القومى للمرأة من الجهات المعنية بالاتفاقية حيث تتعلق الاتفاقية بتمكين المرأة.