شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "محلية النواب" يطالبون ببيان عن أوجه الصرف من الصناديق الخاصة بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بالإفصاح عن أوجه الإنفاق من الصناديق الخاصة في المحليات، وأن تكون هناك شفافية في بيان أوجه الصرف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونى موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعام المالي 2021/2022، لمحافظات القاهرة والجيزة، والإسكندرية والغربية، والقليوبية والمنوفية.

وقال النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة: "الشفافية هي الحل لمواجهة الفساد وللتعرف على أوجه الإنفاق وللتأكد أن الأمور تسير في المسار السليم"، متابعا: "بخلاف هذا سيكون هناك شبهة ولا نتهم أحد لكننا نتحدث عن معايير و ضوابط".

وطالب الحسيني، بضرورة وجود كشف تفصيلي لكافة إيرادات الصناديق الخاصة التي تتبع محافظات القاهرة والجيزة القليوبية والإسكندرية والغربية والمنوفية، والمصروفات واللائحة المنظمة للصرف.

واتفق معه النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "لا نشكك فى أحد لكن المحاسبة ضرورة والمجلس يقوم بدوره الرقابى، ونريد معرفة أوجه الصرف الحقيقية".

وعقب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، "سنتابع تنفيذ التوصيات مع وزارتى المالية والتنمية المحلية".