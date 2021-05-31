شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الإعلاميين يهنئ إعلامى مصر بعيدهم: عليكم مسئولية كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، إعلامي مصر فى عيدهم السابع والثمانين متمنيًا لهم المزيد من النجاح والتقدم، وقال نقيب الإعلاميين إن الإعلام المصري منذ أن نشأئه عام 1934 وهو "تاريخ انطلاق أول اذاعه مصرية رسمية" وهو يقدم إعلاما وطنيا لعب دورا كبيرا في تشكيل وعي ووجدان المصريين وتنوير هم وتثقيفهم .

وأشار نقيب الإعلاميين الي أن الإعلام المصرى أصبح يشارك فى مسيرة التنمية والبناء والاستقرار وفى حرب مصر ضد الإرهاب، ويقع على عاتقة مسئولية كبيرة في تقديم نموذج إعلامى تنموى توعوى يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعى ويُنير العقول ويُعلى من قيم مجتمعنا .

ونوه الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين الى أن نقابة الاعلاميين أنشئت لتدافع عن حقوق الإعلاميين وتوفير المناخ المناسب لحرية الرأى والتعبير وأداء العمل بكل ارتياحية وابداع ولم شمل الأسرة الإعلامية في كيان واحد، مخاطبا جميع الإعلاميين المصريين أن يستمروا بحسهم الوطنى في أداء مهنتهم السامية، قائلا : "يجب علينا جميعا كإعلاميين مصريين وطنيين أن نقف إلى جوار دولتنا المصرية في كل المعارك التي تخوضها تحت قيادتنا الرشيدة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظة الله ورعاة وسدد على طريق الحق خطاة".