مصدر أمني يكشف عن مفاجأة في حريق مخزن حي الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني مسؤول إنه لا يمكن الجزم -حتى الآن- حول سبب نشوب حريق بمخزن إشغالات تابع لحي الهرم، اليوم الاثنين.

وأضاف المصدر في تصريحات لمصراوي، أن الجهة الوحيدة القادرة على حسم الأمر هي المعمل الجنائي "الحماية المدنية خلصت شغلها وسلمت المكان للشرطة والمعمل الجنائي" وذلك لحصر الخسائر والوقوف على أسباب الحريق.

وعن تداول البعض نشوب الحريق نتيجة ماس كهربائي استبعد المصدر تلك الفرضية شارحا "المكان مافيهوش وصلات كهربا أصلا"، لافتا إلى تعدد الاحتمالات بسبب مساحة المخزن الشاسعة وافتقاره إلى سقف قائلا "ممكن حد رمى عقب سيجارة".

على مساحة شاسعة -دون سقف- تتجاوز 2000 متر اندلع حرق هائل في محتويات المخزن الذي يحوي المضبوطات الناتجة عن حملات الحي على مدار الساعة.

12 سيارة إطفاء شاركت في عملية الإخماد بقيادة اللواءين هاني محمد وعلاء السعيد وبمشاركة العقيد علاء خلوصي.

فور وصول القوات، عمد قائد الأطقم المشاركة إلى راجعة مداخل ومخارج مسرح العمليات ليوجه بسرعة عزل منطقة تضم عدد من أسطوانات البوتاجاز "متشونة".

تحرك سريع من رجال الإنقاذ البري وتناغم حركي مع قوات الإطفاء حال دون وصول النيران إلى أسطوانات الغاز ومنع كارثة محققة.

ثان القرارات المحورية في عملية السيطرة على الحريق جاءت بإخلاء جراج خاص ملاصق للمخزن من السيارات قبل امتداد ألسنة اللهب إلى إحداها ومن ثم تفاقم الأمور.

كما استعانت القوات بمعدات الحي "لودر" لعمل فتحات في الجدار ليشرح أحد العناصر المشاركة السبب "علشان تسهيل مهمة الأفراد والتسريع من عملية الإطفاء".

60 دقيقة من العمل المتواصل احتاجها رجال الحماية المدنية بالجيزة تحت إشراف اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، لإحكام السيطرة على المشهد لتبدأ عملية التبريد لضمان عدم تجدد النيران لاسيما مع ارتفاع درجات الحرارة.

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد عمليات السيطرة على الحريق؛ للوقوف على أسباب الحريق والتلفيات ولضمان عدم تأثيره على أي منشأة مجاورة حفاظا على السلامة العامة.

بدوره، وجه اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بسرعة تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق وحصر جميع التلفيات التي لحقت بالمخزن، موجها بضرورة تواجد الخدمات الأمنية بالمخزن على مدار اليوم.