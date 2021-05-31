قصة محاربة.. السرطان يهزم "سارة أبو الوفا" طالبة تجارة الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

"لا تشرق الروح إلا من دجي ألم ..هل تزهر الأرض إلا إن بكي المطر ؟!".. كلمات كتبتها سارة أبو الوفا، على صفحتها بـ "فيسبوك" قبل نحو شهرين من عيد ميلادها الـ 22.. كأنها الزاد والأمل في رحلتها لمحاربة السرطان.

على مدار عام ونصف ظلت "سارة" الطالبة بالفرقة الثالثة شعبة اللغة الإنجليزية، بجامعة الإسكندرية، تنشر البهجة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، وتحلم بيوم يغادر فيه السرطان جسدها النحيل بلا رجعة.

بخطوات واثقة حاربت "سارة" السرطان في رحلة لم تخلو من الأمل والتفاؤل مع مزيج من الألم واليأس، حتى انتصر المرض اللعين، وتلفظ "محاربة السرطان" أنفاسها الأخيرة، تاركة الحزن يخيم على صفحات السوشيال ميديا.

ملامح وجمال

"صعب أوي إنسان يشوف ملامحه وجماله بيتاخد منه، أنا جه عليا وقت بصيت في المرايا من شدة تعبي وقتها كان باين على وشي، حسيت أن دي مش أنا.. شعري وقع بقي لا عندي رموش ولا حواجب ولا أي ملامح".. رحلة من الآلام والمعاناة مرت بها "سارة" خلال محاربة السرطان إلا أنها لم تفقد الأمل يوما حتى لحظة الرحيل.

في منشور سابق عبر صفحتها وصفت سارة ألمها، فقالت: "محدش يقدر يتخيل التعب والوجع الجسدي، والنفسي، اللي بنمر بيه كمرضي سرطان، الغريب أني مفيش مره حسيت أني وحشه بالعكس كنت شايفه إني جميله بشكل تاني وقتها، تقبلت نفسي، وتأكدت أن الجمال عمره ما كان جمال شكل، ضحكتي فضلت موجودة وروحي فضلت موجودة".

مريض الكانسر

رحلة سارة لم تكن حربًا فقط ضد السرطان وإنما أيضًا ضد المفاهيم المتوارثة والعادات الخاطئة داخل المجتمع "هل مطلوب مننا كمرضي كانسر نتجول بأنبوبة أكسجين ولا نمشي قرع على فكره أنا لو ممشيتش قارعة ف دا عشان أنا محجبة ولو ممشيتش من غير ملامح ف وشي ف دا عشان ناس مكنتش هتقدر تشوفني كده".

تابعت "سارة": "اليومين اللي بكون كويسة فيهم وبقدر انزل وأتحرك منا بقعد أضعافهم ف المستشفي مش من حقي لما أكون كويسة إني أعيش حياة طبيعية!!".

أشجع الطالبات

كلية التجارة جامعة الإسكندرية نعت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سارة أبو الوفا، داعية للفقيدة بالرحمة ولأسرتها بالصبر والسلون.

بينما نعى الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، عبر صفحته الشخصية "سارة"، قائلاً: "رحلت عن دنيانا واحدة من أشجع الطالبات التي تحدت المرض بكل شجاعة وتفاؤل".