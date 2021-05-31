حادثة طعن شرطيّة في فرنسا / تفاصيل جديدة عن منفّذ الهجوم

اسماعيل عبد الحي - كشف وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان أمس الجمعة، تفاصيل حادثة طعن شرطية في غرب فرنسا، والتي قُُتِلَ على إثرها مطلق النار في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وأضاف الوزير أن الضحية أصيبت بجروح خطيرة لكن من المتوقع أن تنجو.

وقال دارمانان للصحفيين بعد زيارة مركز الشرطة في لاشابل سور إردر بالقرب من نانت حيث وقع الهجوم "تم الإبلاغ عنه في عام 2016 بسبب ممارسته المتشددة للإسلام والتطرف".

وأضاف دارمانان أن المشتبه به في هجوم الجمعة تم تشخيصه على أنه مصاب بالفصام الشديد.

وأشار إلى أنه كان يخضع للعلاج الطبي ووضع في شقة، حيث كان يراقبه متخصصون.

وأطلق سراح المهاجم من السجن في مارس بعد أن حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات في جريمة عنف، وهو مسجل على قائمة أجهزة الأمن للأفراد الذين قد يشكلون خطرا إرهابيا.

سبوتنيك