مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تخفي مواقع نووية

أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي الإثنين عن "قلقه" حيال عدم إعطاء إيران توضيحات بشأن مواقع يشتبه بأنها قد تكون شهدت أنشطة نووية سابقة غير معلنة.

وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.

وجاء في تقرير للوكالة أيضا، اليوم، أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به.

وكان جروسي قد أكد في مقابلة أجرتها معه صحيفة «فاينانشال تايمز» نشرت قبل أسبوع، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء «لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل».