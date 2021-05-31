وجاء في تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مديرها العام "قلق لعدم توصل المحادثات التقنية بين الوكالة وإيران إلى النتائج المرجوة"، وذلك في إشارة إلى محادثات حول المواقع مع مسؤولين إيرانيين.
وجاء في تقرير للوكالة أيضا، اليوم، أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران يفوق 16 مرة الحد المسموح به.
وكان جروسي قد أكد في مقابلة أجرتها معه صحيفة «فاينانشال تايمز» نشرت قبل أسبوع، أن إيران تخصب اليورانيوم بدرجات نقاء «لا يصل إليها سوى الدول التي تصنع قنابل».
كانت هذه تفاصيل خبر مدير وكالة الطاقة الذرية: إيران تخفي مواقع نووية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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