روسيا تحدد طبيعة ردها على "التصرفات غير الودية"

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نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، اليوم الاثنين، عن مسؤول روسي كبير في مجال الأمن، الرد الذي ستقوم به روسيا ضد أي تحركات تستهدفها.

وقال نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي بحسب التصريحات التي نقلت عنه إن موسكو مستعدة لاستخدام القوة لوقف ما وصفه بالتصرفات "غير الودية" من قبل الدول الأخرى.

تأتي التصريحات الواردة على لسان المسؤول الأمني قبل قمة مقررة لرئيسي روسيا والولايات المتحدة الشهر المقبل.

كانت موسكو ردت، في وقت سابق اليوم الاثنين، على تصريحات أدلى بها الرئيس الأميركي جو بايدن أمس، حول الرسالة التي سيوصلها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمتهما المرتقبة.

وقالت روسيا إنها سترسل ما وصفته بإشارات «غير مريحة» للولايات المتحدة قبل قمة الزعيمين الشهر المقبل، وأعلنت أنها ستعزز الانتشار العسكري على حدودها الغربية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن سيرجي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي قوله: «على الأميركيين أن يفترضوا أن عدداً من المؤشرات من جانب موسكو... لن تكون مريحة لهم، بما في ذلك خلال الأيام المقبلة».

جاءت هذه التصريحات الروسية بعد يوم من قول الرئيس الأميركي إنه سيطالب الرئيس الروسي باحترام حقوق الإنسان، عندما يلتقيان في جنيف في 16 يونيو.