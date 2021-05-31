ألمانيا تدعم مبادرة لمكافحة كورونا في المدارس

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة التعليم الألمانية انيا كارليتسك، اليوم الاثنين، أن الحكومة الاتحادية ستدعم مبادرة تهدف إلى محاربة فيروس كورونا في المدارس.

وأوضحت السياسية المنتمية إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل، أن الحكومة ستدعم تركيب فلاتر هواء داخل قاعات الدرس للتلاميذ الصغار الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، وهي الشريحة العمرية التي لا يمكن تطعيمها بعد ضد فيروس كورونا.

وأضافت كارليتسك "وهكذا، فإننا سندعم الولايات أو بالأحرى البلديات، بحيث تتمكن من القيام بالتركيبات الثابتة خلال الصيف".

كانت الحكومة الاتحادية دعم بالفعل تركيب فلاتر هواء في القاعات العامة والمسارح والمتاحف والمسارح المدرسية أيضا. وتعمل وزارة الاقتصاد على استكمال التوجيه الخاص بالدعم بحيث يتم توسيع نطاقه ليشمل قاعات الدرس الخاصة بالتلاميذ الصغار أيضا.

كما توجد في الولايات برامج دعم خاصة بها لتركيب مرشحات الهواء.

وفي إشارة إلى العام الدراسي القادم، قالت كارليتسك "كلما قلت حالات العدوى، وكلما قلت الإصابات لدينا، كان من الأسهل أن نعود إلى العمل بنظام التشغيل العادي عندما نبدأ الدراسة بعد الصيف".