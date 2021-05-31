الهند تتخذ قراراً جديداً لمكافحة تفشي كورونا

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أعلن مسؤولون في الهند، اليوم الاثنين، قرارا جديدا ضمن الجهود الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد. وقال المسؤولون إن البلاد ستزيد إنتاجها من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

وأوضحوا أن «معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح» سيزيد إنتاجه من لقاح «أسترازينيكا» للوقاية من مرض كوفيد-19 بنحو 40 بالمئة في يونيو.وتعاني الهند، ثاني أكثر دول العالم سكاناً، من تفشٍ لمرض كوفيد-19 منذ الشهر الماضي، بدأ الآن فقط في الانحسار بعد أن أودى بحياة عشرات الآلاف.

ويقول مسؤولون حكوميون وخبراء: إن السبيل الوحيد أمام الهند لتجنب موجة ثالثة من التفشي هو تطعيم غالبية سكانها البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة.

وقال متحدث رسمي: إن معهد سيروم، أكبر مصنع للقاحات في العالم، سينتج 90 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» في يونيو، بالمقارنة مع 65 مليون جرعة شهرياً ينتجها حالياً.

ولقاح «أسترازينيكا» هو الأكثر استخداماً في الهند، لكن شركة «بهارات بيوتيك» الهندية تعتزم كذلك زيادة إنتاجها من لقاح «كوفاكسين» إلى 23 مليون جرعة في يونيو من حوالي عشرة ملايين في أبريل، وفقاً لما ذكره مسؤول حكومي.

وقال المسؤول، المشارك في عملية الموافقة على اللقاحات: «ستكون هناك زيادة تدريجية في اللقاحات».

ولم يتلق التطعيم كاملاً سوى حوالي ثلاثة بالمئة فقط من سكان الهند، وتلقى 12 بالمئة من السكان الجرعة الأولى وينتظرون الثانية.

وسجلت الهند، اليوم الاثنين، أدنى زيادة يومية في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا منذ 11 أبريل بعد تسجيل 152734 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أحصت 3128 وفاة جديدة اليوم جراء الوباء.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن عدد الإصابات في الهند يبلغ الآن 28 مليون إصابة وعدد الوفيات 329100.