الدبيبة: مشكلة الهجرة الغير شرعية في ليبيا تتطلب جهودا دولية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:27 مساءً - منذ 8 دقائق

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، على أن أزمة الهجرة غير الشرعية تتطلب بذل جهود دولية خاصة في الشق الإنساني للحد منها.

وبحث الدبيبة خلال لقائه برئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي، الذي انعقد بقصر كيجي في روما، العلاقات الثنائية بين البلدين، والعديد من الملفات السياسية والاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك.

ورحب الدبيبة بالشركات الإيطالية للمساهمة في إعادة إعمار ليبيا، قائلا “نرحب بالشركات من معظم الدول بالعالم لكن الإيطالية سيكون لها وضع خاص”.

كما أشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن البلدين سيواصلان متابعة أحوال المسجونين الليبيين في إيطاليا، وتسهيل أمور الطلبة القادمين من ليبيا.

وشهد عام 2020، ارتفاعا في عدد المهاجرين من ليبيا نحو أوروبا مقارنة بـ2019، لكن مازال أقل مما كان عليه الحال في 2015 و2016، بحسب منظمة الهجرة الدولية.

وتتحرك قوافل المهاجرين غير النظاميين القادمين من بلدان الساحل الإفريقي وشرق القارة السمراء، وحتى من بلدان عربية ومغاربية إلى سواحل زليتن والخمس والقراه بوللي وتاجوراء وصرمان وصبراتة ومليتة وزوارة وبوكماش، غربي ليبيا.