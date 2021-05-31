تطورات الحالة الصحية لإصابات الفطر الأسود في مصر

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:27 مساءً - منذ ساعة واحدة

تحدث رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة المصرية، حسام حسني، عن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بالفطر الأسود.

وقال حسني في كلمته خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة، الاثنين، إن تلك الحالات “لا تتعدى أصابع اليد الواحدة”، مؤكدا أن “ظهورها استدعى أن نكون سباقين لتعليم طبي مستمر، وعقد مؤتمر عن التعريف بالفطر الأسود وطرق علاجه”.

وأكد أن توافر العلاجات اللازمة المضادة للفطريات بشكل عام، والفطر الأسود بشكل خاص في مصر، وتوفير الأدوية المستوردة لعلاج المصابين على الفور دون تأخير.

من جانبه، قال رئيس جامعة الزقازيق، عثمان شعلان، إن محافظة الشرقية شمال البلاد بها 7 حالات مصابة بالفطر الأسود، مبينا أن مستشفيات الجامعة قبل جائحة كورونا كانت تستقبل سنويًا ما بين خمسة إلى 10 حالات مصابة بالفطر الأسود، حيث لم تكن مرتبطة وقتها بتداعيات كورونا.

وكشف شعلان في مداخلة هاتفية خلال برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، مساء الأحد، أن “أسباب وجود مثل هذه الحالات قبل جائحة كورونا في جامعة الزقازيق يعود لنقص المناعة لدى المصابين بسبب تلقي العلاج الكيمياوي لمصابي السرطان، بالإضافة لأمراض أخرى كثيرة، مثل زرع الأعضاء وغيرها”.

من جانبها، أعلنت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر، عن تخصيص غرف بمستشفيات العزل لعلاج مرضى الفطر الأسود.

وأكدت خلال فعاليات ندوة علمية حول مستجدات فيروس كورونا وعلاقته بالفطر الأسود، أن المرض غير معدٍ وينبغي الامتثال لكافة البروتوكولات العلاجية التي تحددها المستشفيات.

وأضافت الدكتورة جيهان العسال أن الوزارة خصصت مراكز ووحدت لعلاج الفطر الأسود، وأقرت بروتوكول علاج محدثا لمواجهة حالات الإصابة به.

وأوضحت أن الفطر الأسود مرض قديم موجود منذ زمن ولا يرتبط بظهور فيروس كورونا، مؤكدة أن عدد الحالات المصابة بالفيروس في مصر ضئيل للغاية، محذرة من أن التطبيق الخاطئ للبروتوكولات والإفراط في تناول المضادات الحيوية والأدوية بشكل عام وراء ظهوره، وطالبت بالالتزام بالبروتوكولات العلاجية المحدثة فقط.

وتابعت: خصصنا أماكن في مستشفيات العزل لعلاج مصابي الفطر الأسود مجانا.