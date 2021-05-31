جاويش أوغلو: تركيا واليونان ستتخذان إجراءات لتحسين العلاقات

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 مايو 2021 07:27 مساءً - منذ 4 ساعات

في الوقت الذي تسعى فيه تركيا واليونان لإصلاح علاقاتهما، قال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عقب محادثات اليوم الإثنين، في أثينا: إن تركيا واليونان ستبدآن في اتخاذ إجراءات ملموسة والعمل في مشروعات مشتركة لتحسين العلاقات الاقتصادية والتجارية.

واشتعل التوتر في العام الماضي، بسبب خلافات على الحقوق البحرية في شرق البحر المتوسط، وتبادلت الدولتان الانتقادات يوم الأحد، بشأن وضع الأقليات المسلمة في اليونان.

وقال جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس: إنهما توصلا إلى تفاهم حول 25 بندا لتحسين العلاقات التجارية، وإن الدولتين ستتبادلان الاعتراف بعمليات التطعيم بلقاحات كوفيد-19 لدى كل منهما، في خطوة لدعم السياحة.

وقال جاويش أوغلو: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس يعتزمان الاجتماع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل يوم 14 حزيران يونيو.

من جانبه، تعهد دندياس بالعمل للتغلب على ”الخلافات الخطيرة“ التي ما زالت قائمة مع تركيا.

وقال دندياس: إن المحادثات مع جاويش أوغلو أتاحت فرصة للتخطيط لاجتماع بين ميتسوتاكيس وأردوغان على هامش قمة حلف الأطلسي.

وأضاف في بيان مقتضب عقب الاجتماع مع جاويش أوغلو ”كان الغرض من اجتماع اليوم محاولة إجراء عملية تفاوض أولية، وإذا أمكن، تطبيع تدريجي للوضع بمرور الوقت“.

وبين الدولتين خلافات بشأن قضايا تتراوح بين مزاعم السيادة البحرية في شرق البحر المتوسط إلى وضع قبرص والهجرة.