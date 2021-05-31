شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ضبط عبوات ناسفة قرب حقل نفطي بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 19 ثانية - 7:26 مساءً, 31 مايو 2021 م
المناطق - الرياض
ضبطت القوات الأمنية العراقية اليوم عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في قاطع حقل علاس النفطي بمحافظة صلاح الدين بشمال بغداد .
وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في بيان بأن مفارز تابعة لها عثرت على 3 عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في القاطع المذكور, قام خبراء المتفجرات بإتلافها من دون خسائر أو أضرار.