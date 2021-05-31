ضبط عبوات ناسفة قرب حقل نفطي بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد

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ضبطت القوات الأمنية العراقية اليوم عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في قاطع حقل علاس النفطي بمحافظة صلاح الدين بشمال بغداد .

وأفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية العراقية في بيان بأن مفارز تابعة لها عثرت على 3 عبوات ناسفة ومسطرتي تفجير في القاطع المذكور, قام خبراء المتفجرات بإتلافها من دون خسائر أو أضرار.