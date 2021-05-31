وزيرة الصحة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل لمنعها مرضى غزة من العلاج خارج مستشفيات القطاع

المناطق - وكالات

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم، المجتمع الدولي بمحاسبة إسرائيل على منعها مرضى قطاع غزة خصوصاً مرضى السرطان من العلاج في مستشفيات خارج القطاع في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت في تصريحات لها, أن إسرائيل تخترق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وعلى المجتمع الدولي أن يحاسبها جراء ذلك لأن هناك معاهدات دولية بهذا الخصوص ومعاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها هي عبارة عن ضامنة لجرحى الحرب وضامنة للمرضى والمراكز الصحية بأن تكون مراكز صحية كاملة متكاملة بعيدة ومحمية من الدمار ومن آلة الحرب.