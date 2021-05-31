مطار القاهرة يمنع دخول عائلة سعودية ويعيدها للمملكة بسبب تحليل كورونا

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قررت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم منع دخول عائلة سعودية بسبب عدم حملها تحليل PCR لأطفالهم، وتم إعادتهم على نفس الرحلة.

ونقلت صحيفة “فيتو” على موقعها الإليكتروني اليوم عن مصادر بالمطار قولها إن سلطات الحجر الصحي قررت منع دخول عائلة سعودية وصلت على الطائرة القادمة من الرياض، بسبب عدم حمل أطفالهم فوق الـ 8 سنوات لتحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد.