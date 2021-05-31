شكرا لقرائتكم خبر عن «العسومي»:الأمة العربية تمر حالياً بلحظة فارقة تتطلب توحيد الجهود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين ، عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.

وخلال اللقاء، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية العربية في تحقيق مصالح الشعوب العربية وتعزيز العمل العربي المشترك وتدعيم وتعزيز آلياتها لحماية وصون الأمن القومي العربي ، والارتقاء بدورها إلى ما يلبي تطلعات وطموحات الشعوب العربية في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها الأمة العربية، والتي تتطلب تعزيز التضامن العربي أكثر من أي وقت مضى .

من جانبه أثنى رئيس البرلمان العربي، على الدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة العربية، مثمنا الجهود التي يقوم بها صاحب المعالي السيد أحمد أبو الغيط في دعم العمل العربي المشترك.

كما أوضح رئيس البرلمان العربي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الجامعة العربية والبرلمان العربي في مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي لخدمة الشعوب العربية، مضيفاً أن اللقاء تناول بشكل خاص أيضاً تطورات الأوضاع في المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونتائج أعمال الجلسة الطارئة للبرلمان العربي التي عقدت مؤخراً بمقر الجامعة العربية، لنصرة وإغاثة الشعب الفلسطيني، مشيداً بالجهود المصرية الجارية لتثبيت وقف إطلاق النار .

وشدد " العسومي " على أن الأمة العربية تمر حالياً بلحظة فارقة تواجه فيها العديد من التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وهو ما يتطلب تعزيز وتنسيق الجهود العربية على كافة المستويات لمواجهة هذه التحديات، مؤكداً في هذا السياق على أهمية التكامل بين الدبلوماسية البرلمانية العربية والدبلوماسية الرسمية في نصرة القضايا العربية والدفاع عنها في كافة المحافل الإقليمية والدولية.