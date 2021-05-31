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البحرين: إقبال الفئة العمرية «12 - 17» على اللقاحات 

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الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة بالبحرين ، أن الفئة العمرية تقبل من 12 إلى 17 عامًا على أخذ التطعيم المضاد لفيروس (كوفيد-19) حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع

وكانت لجنة التطعيمات بالبحرين ، قد وافقت على تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا بتطعيم (فايزر - بيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، وذلك بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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