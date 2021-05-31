شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: إقبال الفئة العمرية «12 - 17» على اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الصحة بالبحرين ، أن الفئة العمرية تقبل من 12 إلى 17 عامًا على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19) حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع

وكانت لجنة التطعيمات بالبحرين ، قد وافقت على تطعيم الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا بتطعيم (فايزر - بيونتك) المضاد لفيروس كورونا بجرعتين، وذلك بعد أن تدارست اللجنة جميع التوصيات الصادرة عن الفريق الاستشاري المعني بالتطعيمات في منظمة الصحة العالمية ومركز التحكم بالأمراض بالولايات المتحدة الأمريكية والمتعلقة بتوفير الحماية الكافية لهذه الفئة عبر تقديم التطعيم، من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال اكتساب المناعة ضد الفيروس.