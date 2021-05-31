شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 39 شخصًا في هجوم على قريتين بالكونغو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي ما لا يقل عن 39 شخصًا مصرعهم جراء هجوم على قريتين شرق الكونغو الديموقراطية وفق ما أعلنه مراقبون اليوم، فيما اتّهم مسؤول محلي مجموعة على صلة بتنظيم "داعش" بالوقوف وراء العمليتين.

وأفادت مجموعة "تعقّب أمن كيفو" أن 20 مدنيًا على الأقل قتلوا خلال الليل في قرية بوغا بينما قتل 19 على الأقل في قرية تشابي في منطقة إيتوري.

واتّهم أحد قادة المجتمع المدني المحليين ميليشيا "القوات الديموقراطية المتحالفة" وهي جماعة متشددة أوغندية اتّهمت بارتكاب سلسلة مجازر على مدى الشهور الـ 18 الأخيرة بالوقوف وراء الهجومين الأخيرين.

وذكر مسؤولان محليان في بوغا أن المهاجمين استهدفوا مخيّما للنازحين، مؤكدين أنه تم العثور على 36 جثة حتى الآن في بوغا.

وتعد "القوات الديمقراطية المتحالفة" المجموعة الأكثر فتكًا من بين نحو 122 ميليشيا مسلحة موجودة في شرق البلاد.