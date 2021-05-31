شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان .. قذيفة تقتل 5 أشخاص من أسرة واحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤولون اليوم الأثنين إن مالا يقل عن خمسة أفراد من أسرة واحدة لقوا حتفهم إثر سقوط قذيفة هاون على منزلهم بإقليم جوزجان بشمال أفغانستان.

وقال عضوا مجلس الإقليم بسم الله ساهيل ودام الله أمر الدين دانيش إن قتالا كان دائرا بين مسلحي طالبان والقوات الحكومية في منطقة فايز عباد بالإقليم، عندما وقع الحادث.

وأضاف المسؤولان أنه كان هناك أيضا نساء وأطفال ضمن الضحايا.

ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإنه على الرغم من مباحثات السلام بين الأطراف المتنازعة في أفغانسان، ارتفعت أعداد الخسائر البشرية في صفوف المدنيين بصورة كبيرة خلال الربع الأول، حيث قُتل 573 شخصا وأصيب 1210 آخرون، بزيادة بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من عام .2020