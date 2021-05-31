شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير : تجسس أمريكا على ميركل.. وألمانيا تطلب توضيحًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين إنها تتابع تقريرا عن استغلال الولايات المتحدة لشراكة مع الدنمرك للتجسس على كبار المسؤولين في دول مجاورة بينهم المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل.

وقال المتحدث شتيفن زايبرت في مؤتمر صحفي اعتيادي إن "الحكومة الاتحادية على علم بالتقرير وعلى اتصال بجميع الهيئات الوطنية والدولية ذات الصلة للحصول على توضيح".

وأضاف "من ناحية المبدأ كما تعرفون، أود أن أطلب منكم تفهم أن الحكومة الاتحادية لا تعلق علانية على الأمور المتعلقة بأنشطة الاستخبارات".