شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفلسطينية: دعس "طفل العلم".. جريمة نكراء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إقدام شرطة الاحتلال الإسرائيلي على دعس الطفل المقدسي جواد عباسي في بلدة سلون جنوب المسجد الأقصى، بحجة رفعه علم فلسطين على دراجته الهوائية.

وعدت الخارجية في بيان صحفي اليوم، أن دعس الطفل عباسي جريمة نكراء ترتقي لمستوى جريمة ضد الإنسانية، تعبر عن مدى تفشي ثقافة القتل والكراهية والعنصرية في دولة الاحتلال وشرطتها، وتجسد انحطاطًا أخلاقيًا في سلوكيات عناصرها، وهو ما بات معروفًا لدى الرأي العام العالمي وصدرت بشأنه العديد من الإدانات والمواقف ولجان التحقيق الدولية.

وقالت إن دولة الاحتلال تتفاخر بقتل وإعدام ما يزيد على 60 طفلاً جراء القصف الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، في أبشع منظومة عنصرية استعمارية فاقت ممارسات نظام الفصل العنصري الذي كان سائدًا في جنوب أفريقيا.

وأضافت أن محاولة قتل الطفل عباسي ودعسه بسيارة شرطة إسرائيلية تأتي بعد أيام قليلة من إطلاق شرطة الاحتلال النار على الفتاة المقدسية جنى الكسواني، وهي داخل منزلها في حي الشيخ جراح وإصابتها بكسور في العامود الفقري.

وحملت الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم، وعن تبعات إمعانها في تكريس نظام الفصل العنصري البغيض في فلسطين المحتلة، وعن جميع الاعتداءات العنصرية التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية أنها تتابع جرائم الاحتلال ضد الأطفال الفلسطينيين مع الجنائية الدولية، والأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة، والدول كافة، خاصة تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان، ومع الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه تلك الجرائم المتواصلة، التي تنتهك بها دولة الاحتلال جميع الاتفاقيات والقوانين الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الطفل، وتدعوها لوقف سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية في المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحثها على محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يرتكبون هذه الجرائم ومن يقفون خلفهم من المستوى السياسي والعسكري.