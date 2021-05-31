شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفة 41 مطعمًا بالبحرين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خالفت وزارة الصحة البحرينية عن مخالفة 41 مطعماً ومقهى إثر مخالفتها للإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ( كوفيد-19) وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، حيث تم خلال الزيارات التفتيشية رصد عدم تقيدها بالإجراءات والاشتراطات التنظيمية والصحية الواجب تطبيقها للحد من انتشار الفيروس، وتم على غرارها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة هذه المطاعم للجهات القانونية.

و تم زيارة 211 مطعمًا ومقهى، وتم التشديد على التوعية بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي أعلن عنها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتي من ضمنها غلق هذه المنشآت واقتصار تقديم الخدمة من خلال الطلبات الخارجية والتوصيل فقط.