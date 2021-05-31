شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تهدد أمريكا قبل قمة "بوتين – بايدن".. ماذا قالت ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت روسيا اليوم الاثنين إنها سترسل ما وصفته بإشارات "غير مريحة" للولايات المتحدة قبل قمة بين زعيمي البلدين الشهر المقبل، وأعلنت أنها ستعزز الانتشار العسكري على حدودها الغربية.

جاءت التصريحات بعد يوم من قول الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه سيطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باحترام حقوق الإنسان عنما يلتقيان في جنيف في 16 يونيو. وتدهورت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها منذ الحرب الباردة.