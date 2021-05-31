شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الرحلات الدولية في فيتنام بسبب ارتفاع إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الاثنين أن مطار نوي باي الدولي في مدينة هانوي الفيتنامية سيتوقف عن استقبال الركاب الدوليين، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد أسوأ تفش لفيروس كورونا.

وذكرت صحيفة فن اكسبريس أنه سيتم وقف استقبال الركاب حتى 7 يونيو المقبل على الأقل، وذلك على الرغم من استمرار الرحلات إلى خارج البلاد.

كما أوقف مطار تان سون نهات بمدينة هو شي مينه الدولي استقبال الرحلات الدولية. وكان مسؤولو المدينة قد فرضوا أمس الأحد تباعدا اجتماعيا لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وذلك لأول مرة منذ أبريل .2020

وتم اتخاذ هذا القرار عقب أن سجلت المدينة أكثر من 100 حالة إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة تفش ببعثة مسيحية، ظهرت لأول مرة الأربعاء الماضي، ولم يتم تحديد مصدر العدوى بعد.